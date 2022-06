Uma fantástica casa flutuante!

A sala de estar apresenta-se como sendo extremamente moderna e confortável, no seu centro existe um lareira moderna cujo objectivo é dividir a sala de estar ao meio, conformando duas áreas distintas.

O mobiliário é bastante simples, porque no fundo o objectivo é o de maximizar a paisagem envolvente. O pavimento em madeira envernizada, ilumina toda a sala de estar com a sua tonalidade quente. O sol entra e rasga as paredes com uma luz forte, que aquece a alma!