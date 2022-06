Que mesa colocar na sala de jantar?

É com esta afirmação ''Retro is back!'' que continuamos a nossa viagem pelo mundo das mesas de jantar! As possibilidades são infinitas, por isso, resta-nos apenas mostrar-lhe um pouco do que os nossos profissionais têm a capacidade de fazer. E que melhor forma de iniciar senão com um projecto inteiramente português do profissional Tiago Patrício Rodrigues, certamente já conhecerá alguns dos seus fantásticos projectos!

Esta é uma mesa de jantar redonda de vidro, suave e delicada nas suas formas orgânicas. Este cantinho de refeições foi convertido num autêntico espaço de lazer, graças ao tapete 'fofo', este local torna-se altamente confortável e apetecível!