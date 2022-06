O artigo de hoje é para todos aqueles que adoram refeições! Vamos mostrar-lhe alguns exemplos de mesas de cozinha de todas as formas e feitios!

Antigamente a cozinha era a divisão mais importante da casa, era lá que qualquer família passava a maior parte do seu tempo, quer fosse a cozinhar ou a sociabilizar. A cozinha sempre deteve um importante papel nas relações familiares e quem diz a cozinha diz também a mesa!

A mesa é uma peça de mobiliário que permite a reunião das mais diversas pessoas em seu torno através do auxílio de outras peças de mobiliário: as cadeiras!

Ao longo dos tempos a função da divisão da cozinha, tem vindo a alterar-se. Hoje, passamos menos tempo a cozinhar, também graças ao avanço tecnológico e aos novos electrodomésticos que permitem confeccionar os alimentos de uma forma mais rápida e igualmente deliciosa!

Nem sempre é possível ter uma mesa na cozinha, no entanto as opções são diversas no que toca a possibilidades proporcionadas por esta peça de mobiliário. Venha viajar conosco e descubra um universo de mesas de cozinha únicas e perfeitas para o seu lar!