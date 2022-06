A ovelha negra do bairro!

Existe algo realmente fantástico e especial em habitações que conseguem combinar a tradição e contemporaneidade em designs únicos, que se complementam! A sensação é a que, de facto, é possível termos o melhor dos dois mundos: do passado e do presente.

A habitação que de seguida lhe iremos mostrar é a união perfeita entre a memória do passado e todo o conforto proporcionado pela modernidade, sem o qual já não conseguimos viver. Este é um projecto do atelier, Lode Architecture, localizado perto do Estuário do rio Sena.

O telhado de duas águas remete-nos para a forma mais tradicional da casa no entanto, se há coisa que esta habitação não é, é precisamente antiquada. Venha daí descobrir o melhor dos dois mundos!