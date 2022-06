Habitação de volumes surpreendentes

Resumindo: no piso térreo concentram-se todos os ambientes de uso comum como a sala de estar e jantar, a cozinha e ainda uma instalação sanitária. No primeiro piso, reúnem-se as áreas privadas da habitação, três dormitórios, sendo que, um deles é uma suite.

No exterior, encontra-se a zona de garagem e o barbecue, sendo estes os espaços encarregues de estabelecer uma relação directa da habitação com o jardim exterior.

Como sabemos esta habitação situa-se no hemisfério Sul, como tal, a direcção mais fria, ao contrário de nós aqui no hemisfério norte, é Sul. Neste sentido é relevante afirmar que a fachada a Sul é praticamente cega com o objectivo de proteger e isolar o interior do frio.