O mobiliário que tem de morar em sua casa

Muitas peças pequenas de madeira lembra-nos o jogo Jenga, aquele em que fazemos torres e vamos retirando uma peça. Aqui não se retira peças, estão todas encaixadas, umas mais salientas, outras mais para dentro, elas todas formam um aparador de sala super original. As portas das arrumações existem, apenas são discretas. Uma peça de mobiliário interessantíssima para a nossa casa. Não é uma peça qualquer é a peça criada com gosto e com o amor da profissão!