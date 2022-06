Uma casa campestre que é um autêntico sonho

Implantada na zona alta deste grande terreno com um magnífico arranjo paisagístico, onde se incluem as estruturas associadas á prática equestre (boxes, telheiros, picadeiro, etc), esta casa de campo, com uma base arquitetónica tradicional portuguesa, foi objeto de uma criteriosa ação de restauro. Todos os materiais escolhidos são portugueses e seguem a traça do projeto original: Reboco á colher, tijoleira artesanal, estrutura de asnas e ripado do telhado em madeira, telha meia-cana (portuguesa), entre outros.