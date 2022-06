Uma casa sofisticada sobre a água

Há projetos em que o detalhe não é um pormenor. Há projetos em que a otimização do espaço é um dos grandes problemas a resolver. Assim foi com este grande projeto de arquitetura e desenho de interiores que o estúdio SA&V – SAARANHA&VASCONCELOS sediado em Lisboa, desenvolveu para o seu cliente. O desafio, pouco habitual, embora não tivesse sido o primeiro do género, foi um iate de luxo com 43 metros. O seu nome Baglietto. Foi um projeto desenvolvido durante um ano entre os arquitetos e engenheiros dos estaleiros em Itália e os arquitetos e desenhadores de interiores, em Lisboa. No seio desta equipa, foi feito um compromisso entre as exigências de navegabilidade do iate, que requere equilíbrio na distribuição do peso, e as exigências do programa do projeto.