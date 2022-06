9 simples maneiras para ser um vizinho melhor

Se tem estacionamento comum à porta de casa, dentro do condomínio ou no seu prédio, tente fazer os melhores estacionamentos possíveis, sempre sem danificar nenhuma outra viatura. Caso isso aconteça, dirija-se ao vizinho em questão ou, caso não seja possível ou não saiba quem é, deixe um bilhete com um pedido de desculpas e com o seu contacto. É certo que lhe pode sair caro e que se calhar já esteve no lugar do danoso e ninguém teve essa consideração por si… mas as atitudes ficam com quem as pratica e com certeza que ficará com a consciência muito mais tranquila se tiver uma atitude corajosa como esta!