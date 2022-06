​Como ter um jardim fantástico ao longo de todo o ano

Ora aqui está um truque precioso no que diz respeito a ter durante todo o ano um jardim frondoso. As diferentes espécies de plantas têm, claro está, diferentes tempos – exactamente como as árvores de fruto, umas alturas do ano temos mais maçãs e outras morangos! – assim, o conselho que temos para lhe dar é que opte por diferentes espécies que tenham um tempo de florescimento diferente. É óbvio que a primavera é a altura do blooming por excelência, contudo existem plantas que acabam por se dar durante todo o ano e que no inverno – que a bem dizer no nosso país não é assim tão rigoroso! – se apresentam igualmente bonitas. Na verdade só tem de escolher os verdes certos e o resto acaba por vir.