Como decorar a sua casa com o rosa quartzo da Pantone

As paredes coloridas são algo que no contexto de uma divisão acrescentam um toque muito único que na maioria das vezes é um must. Neste caso, se sentir que a presença desta cor deve ser mais doseada – quanto a nós, acreditamos que mesmo se optar por ter todas as paredes desta cor, vai ter um resultado excelente! – opte apenas por uma parede, por exemplo. A fotografia que vemos, mostra-lhe uma maneira divertida de usar o rosa, promovendo a divisão do espaço, neste caso para criar uma espécie de closet de parede. O espaço fica identificado e o quarto mais colorido!