Salas de estar mais confortáveis com o uso da madeira!

Uma casa com escadas, à partida terá umas escadas de madeira – não é regra mas acontece a maioria das vezes! – e a razão prende-se com o facto deste ser um material nada austero, que serve muito bem de ligação. Como subir, ou descer de um andar para o outro implica a referida ligação, apostar numas escadas de madeira parece-nos simplesmente genial. Escolhemos um exemplo de umas escadas mais minimalistas – como pode ver não existem assim regras tão estanques no que ao uso da madeira diz respeito – para lhe mostrar como este material pode resultar tão bem. Outra coisa importante relativa a este exemplo, tem que ver com o facto de estas escadas serem possíveis de colocar à postriori, ou seja, não fazem parte da estrutura da casa, o que lhe permite jogar um pouco com o seu design, se as quer por exemplo com ou sem corrimão, mais largas ou mais estreitas, enfim, existe uma variedade de coisas que pode controlar ou escolher.