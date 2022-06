​Estilo minimalista para um apartamento pequeno?

Se alguma vez lhe passou pela cabeça que estilo minimalista e apartamentos com áreas mais reduzidas são coisas difíceis de conjugar, está redondamente enganado, é que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra! Na verdade, se as quisermos relacionar o tipo de decoração minimalista faz todo os sentido num espaço mais pequeno já que não o enche demasiado e por essa razão, os poucos mas muito bem escolhidos elementos que lá tivermos farão ainda mais sentido e existirão, com certeza, numa lógica decorativa e ao mesmo tempo funcional. Como tão bem sabemos a funcionalidade acaba por ser uma componente muito importante do minimalismo, sendo que é a simplicidade aliada a um conjunto de linhas despojadas que mais caracteriza o estilo. É sem dúvida um estilo do nosso agrado que consegue transmitir a maior parte das vezes um toque de elegância e bom gosto únicos.