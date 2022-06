Como lutar contra a nostalgia do Inverno em casa

O inverno é escuro, as noite mais longas, a luz do sol é curta, parece que não se consegue rentabilizar tão bem o dia como o verão… O inverno é aquela estação que traz uma certa nostalgia, um sentimento mais triste, onde as pessoas andam de rosto pálido, de corpo tapado e de sorriso mais fechado. As gargalhadas não ecoam as esplanadas das ruas e o movimento faz-se rapidamente para não apanhar frio… O inverno é o tempo que apela a casa, a nossa, é o nosso local preferido, de bem-estar, de conforto, de aconchego, é lá que gostamos de nos aninhar. A nossa casa é o nosso refúgio perfeito para se estar agarrado a uma manta, ver um filme com uma caneca de chá nas mãos… e ainda com aquele cheiro a bolo a cozer no forno. Este lado do inverno é até bem agradável, não acha?

Como tal, o inverno é muito passado em casa, o local predileto para se estar, por isso, aqui na homify, consideramos que devemos fazer tudo por tudo, e tornar este cantinho da nossa vida, bem especial… Temos dicas para si, bem especiais, de modo a que possa lutar contra a nostalgia do inverno em casa – cores, luzes, velas, cheiros ou ainda verduras, estes são alguns dos detalhes que podem mudar o rosto da sua casa, trazer maior conforto e entusiasmo. É muito simples, quer seguir o mood? Para isso só terá de ler e inspirar-se pelas imagens que trouxemos para si… Aqueça-se com este artigo!