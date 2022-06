Roupeiros baratos que estão na moda

É hora de passar a ferro, a um monte enorme de roupa, as camisas, as calças e os vestidos vão-se amontoando pelas portas e cadeiras, sim porque não vamos fazer o vaivém para o quarto sempre que for necessário arrumar. O espaço está a ficar escasso e nada se torna prático, diga-lá se não é sempre o que nos acontece? Então vemos este roupeiro com rodas perfeito para ir arrumando a roupa que vai passando, fica logo tudo direitinho e organizado, depois é só levá-lo para o quarto e se pretender pode organizar as roupas dentro dos roupeiros principais. Visto a ideia assim, diga-lá se não está tudo sobre rodas?