8 zonas de churrascos: ideal para os fins de semana!

Para quem tem suficiente espaço, uma área de churrasco que comunique o exterior com o interior é o melhor. Um terraço bem equipado, com mesas e cadeiras, além da estrela protagonista das carnes assadas.

Recorde que ao iniciar o seu planeamento de terraço com churrasqueira, deve-se ter em conta uma zona de entretenimento para criar um ambiente adequado e no qual se possa receber as visitas e realizar refeições nesta zona.

Os móveis e acessórios como as loiças utensílios funcionais são essenciais para manter o espaço cómodo para cozinhar e receber as visitas. Desta maneira não haverá necessidade de entrar na cozinha cada vez que se prepare uma refeição no terraço, além de que será mais pratico e cómodo ter tudo à mão.

Se ainda ficou com vontade de ver mais churrasqueiras, aproveite: Churrascos inesquecíveis, churrasqueiras à altura!