Yoga em casa: 7 coisas a considerar antes de começar

Por último, temos o que primeiro nos soa quando falamos em praticar yoga: a música ambiente e os aromas suaves do incenso queimado. O som de mantras ou de elementos da Natureza (como as ondas do mar a rebentar no areal da praia) são óptimos para aumentar a nossa concentração e para nos transportar para lugares longínquos, permitindo-nos abandonar o nosso Eu e sentirmo-nos parte integrante do Universo. Assim como o som, o cheiro tem este poder de nos fazer viajar no tempo e no espaço, havendo uma maior conexão da nossa parte com o ambiente que nos rodeia, deixando-mo-nos entregar por completo. No caso de não tolerar cheiros intensos do incenso, pode sempre queimar velas durante a prática ou adquirir plantas que perfumem o ar de forma mais discreta.