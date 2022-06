Decoração do quarto dos miúdos: o que ter em consideração

A escolha da cama tem que ter envolvidas as crianças, sem dúvida nenhuma! Se o quarto é o seu castelo, a cama será com certeza o seu aposento – e este tem que ser confortável e ser compatível com o imaginário do seu pequeno! Oferecer ao seu filho uma cama em forma de carro pintado com a cor preferida dele ou à sua filha uma em forma de casinha de bonecas pode ser um sonho tornado realidade e algo que os encherá de tal forma que será uma das coisas que vão ter presentes o resto da sua vida! Mas aqui também cabe o sentido prático e o espaço que temos, portanto comece por considerar duas opções: cama simples ou beliche? Se tem dois ou mais miúdos dentro do mesmo quarto, talvez os beliches lhe resolvam o problema do espaço, por aproveitar o espaço aéreo; no caso de ser só para uma criança, este tipo de aproveitamento pode ser feito no sentido de criar um espaço de brincadeira na parte inferior ou superior da estrutura. Aqui sugerimos apenas que tente seguir o tema escolhido pelos mais pequenos e dê de alguma forma à cama o ar correcto.