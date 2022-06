Uma casa quase normal por fora e surpreendente por dentro!

Primeiro, localizemo-nos. Vamos até à exclusiva urbanização Puerta de Hierro, em Madrid, conhecer uma fantástica vivenda de 700m². O atelier responsável pelo projecto, Ynot, partiu de uma vivenda antiga cujo interior foi inteiramente demolido para se poder adaptar o projecto às necessidades dos clientes.

A moradia encontra-se dividida em dois pisos. O principal integra as divisões mais importantes e o mais baixo as zonas de serviço e de recepção a convidados. A cozinha, com 60m², e a sala, abrem-se directamente para o jardim através de um alpendre que surge enquanto prolongamento dos espaços. A sala conta com a existência de uma clarabóia que lhe fornece a iluminação necessária. Anexado a ela, está a biblioteca evidenciada com cores escuras que criam um ambiente mais privado. No interior, o piso em madeira escura e as tonalidades suaves das paredes contrastam com as portas brancas. O bom uso dos materiais e das cores fazem com que estes interior, embora grandes, sejam muito acolhedores.

Venha conhecer aquela que é a casa de sonho de muitas famílias.