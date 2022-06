Mesas de centro – o coração de cada sala

Está a olhar para o coração… da sua sala.

O que bate ali pelo meio da sala, de forma espaçosa, arejada e que é a aorta de todo o cenário? A mesa de centro. É claro. Está no centro, é pequena, mas cheia de força, impulsiona todos os outros membros da sala, tanto de estar, como de jantar.

A mesa de centro salta à vista, é inevitável. O facto de estar exposta, um pouco no meio do nada, com o luxo de se pousar em cima do tapete da sala, ganha todo o esplendor. Vai além do objeto decorativo, é útil e muito necessária. Tem a vertente de suporte decorativo, como colocar por lá umas revistas, velas ou flores, mas também carrega, os biscoitos, as taças de café ou de chá, que por vezes se fazem desejar.

Qual a importância que dá ao coração da sua sala? Depois de ver as nossas mais incríveis mesas, algumas delas portuguesas, irá querer dar uma reforma à antiga, para transplantar um destes corações na sua sala!

Quer ver? Ora espreite… e até o seu coração irá bater mais forte!