Mesas de cozinha que abrem o apetite!

É cada vez mais comum ter uma ilha central no meio da cozinha, quando a área o permite, completa a cozinha de acordo com os padrões moderno. Fica sempre bem! Há diversas ilhas, umas com fogão, outras com a pia, outras só com bancada e umas que servem de mesas, como é o caso desta. São mesas mais altas, logo as cadeiras têm de acompanhar o tamanho. Ter uma ilha central é prático e é moda, além de ficar tudo muito funcional e a mãos de semear, é um dois em um!