Moradia contemporânea projectada com uma área multifunções

A grande área multifunções, a que se resolveu chamar family room, funciona numa zona aberta, como se de um loft se tratasse, num estilo contemporâneo, bastante descontraído, onde adultos e adolescentes passam grande parte do tempo e onde também se pode cozinhar, fazer as refeições, estudar ou simplesmente ver televisão. A fluidez e a boa ligação conseguidas entre as várias áreas de atividade num mesmo espaço, foi uma tarefa realizada com sucesso pelo estúdio SA&V.