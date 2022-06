Ideias para papel de parede infantil

Obter uma decoração criativa para as paredes de casa, nem sempre é fácil! A maioria de nós, muitas vezes opta por não arriscar muito nas cores ou nos padrões, usando sempre a desculpa do e se depois eu não gosto! tenho a certeza que depois me vou a fartar !. Acredite que as coisas nem sempre funcionam assim!

O quarto é um espaço essencial numa casa e também na sua vida! Também para uma criança, é aqui que os mais novos passam grande parte do seu tempo, dormem, brincam e fazem as primeiras descobertas. Mais tarde, o quarto será também o seu espaço, onde estudam e levam os amigos!

Pintar paredes é uma opção, mas na homify aconselhamos que use papel de parede para o quarto das crianças!

Além de ser bastante fácil de aplicar, podendo apenas colá-lo directamente à parede, o papel de parede tem outros benefícios. Sobretudo, porque é uma opção barata, ao melhor estilo DIY, ou seja, faça você mesmo ( do it yoyrslef ) e que ainda dispões de uma enorme variedade e diversidade de padrões, cores e feitios.

O melhor mesmo é passarmos à prática e conferir algumas das nossas sugestões e ideias para que uso papel de parede infantil no quarto das crianças!