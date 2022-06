De filme de terror a vivenda dos sonhos!

As paredes foram revestidas com azulejos de design branco e foram concluídas com a tinta cinza na parte superior das mesmas. O revestimento do chão vermelho deu lugar a um piso preto bem mais moderno e atractivo. As novas peças sanitárias são de modelo moderno e actual e agora a sanita é suspensa e o lavatório bem minimal. Gostamos principalmente da profundidade da parede aproveitada para colocar objectos pessoais e decoração, com luz embutida. O conjunto de 3 quadros também completam positivamente o espaço de ar contemporâneo.