Verdadeiro oásis de sonho

Os interiores reflectem muito do área exterior devido às enormes superfícies envidraçadas. Se no exterior estamos rodeados de natureza, nos interiores a coisa não muda muito de figura já que no sentimentos quase com as árvores no interior e estamos rodeados de madeira e de materiais naturais.

Adoramos o piso em taco colocado em forma de zig zag! Aumentando a claridade e a sensação de espaço maior e mais amplo, a cozinha e a zona de refeições é uma só e não existem paredes a dividir ambos os espaços. A mesa de refeições é também ela em madeira maciça num tom mel e as cadeiras poltronas forradas a tecido fornecem espaço para no mínimo 4 pessoas. Os tectos limpos, escondem pequenos focos de luz embutidos e em zonas de tectos falsos, também calhas de luz indirecta é colocada, para uma iluminação confortável e indirecta!