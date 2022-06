Renove o seu closet respeitando estas regras!

Este é o closet de sonho para uma mulher. Com mil e uma prateleiras, tudo branquinho, clean, simples e minimalista, para que as peças de roupa, sapatos e acessórios fiquem realçados no meio de tanta arrumação. E porque é importante temos tantas prateleiras e gavetas e roupeiros? Ora bem, na verdade, não só é importante ordenarmos a roupa por cores, por exemplo, – visto que torna muito mais fácil a escolha do conjunto todos os dias -, como também é essencial que separemos a roupa por ocasiões. Não vamos intercalar roupa de eventos com roupa de dia a dia. Que sentido faz uma tshirt branca simples estar ao pé de um vestido com lantejolas? Ou uns sapatos de salto alto estarem ao pé de uns ténis de corrida? Não faz sentido e não demonstra qualquer tipo de organização. Por isso mesmo, este closet está projectado assim. Várias prateleiras para os sapatos, várias prateleiras para as malas, várias para os acessórios e várias gavetas e roupeiros para a roupa. Como se vê na zona dos sapatos, os ténis estão todos numa prateleira, os sapatos de saltos alto estilo stiletto noutra, os chapéus noutra, e por aí em diante…