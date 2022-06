Para copiar: paredes de layout moderno

Para os menos ousados ou que pouco ou nada gostam de arriscar, optar por pintar a sua parede de uma só cor, talvez seja a melhor opção. Não tem mal ao mundo, de todo, é algo que nunca passa de moda, está sempre bem atual, esta é sem dúvida um intemporal. Não se sinta ET, por não querer colocar papel de parede ou autocolantes, são gostos e sabemos que estes são indiscutíveis. Contudo, hoje tem sempre a hipótese de optar por outros tons, pois existe uma panóplia de cores com diferentes tonalidades e pode então jogar por aí, até se está a pensar pintar a sua casa esta primavera pode sempre ver as cores tendências da Pantone, para 2016, através deste livro de ideias.

No entanto, se a sua cor predileta for o branco imaculado, tudo bem, também é uma opção que funciona sempre bem, além de ser uma cor que combina com tudo e que atrai imenso a luminosidade, é uma cor que é sempre bem-vinda nas paredes da nossa casa. Por outro lado, se quiser dar um nadinha de cor à sua casa, sabe que pode sempre optar por pintar apenas um lado da parede, geralmente na sala, pinta-se a que fica por detrás do sofá ou no quarto aquela da cabeceira da cama. Como uma moldura, que fica muito bem na decoração. Dá personalidade e combina com o restante décor.