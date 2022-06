Ideias para separar a cozinha da sala de estar

A primeira forma que lhe sugerimos para fazer esta separação são as portas de correr de vidro. Esta é uma solução que tem várias vantagens. Primeiro de tudo, a transparência, que faz com que, estando na sala de estar, consigamos ver a cozinha e, estando na cozinha consigamos ver a sala de estar. E, sem segundo lugar, a forma com deixa passar a luz natural de uma divisão para a outra, partilhando do mesmo ambiente e atmosfera. O facto de serem portas de correr permite também que, no caso de se estar a usar algum electrodoméstico mais barulhento na cozinha, se possa fechar as portas e não incomodar tanto quem estiver na sala de estar. O mesmo se aplicar aos cheiros que, muitas vezes, não queremos que passem para o resto da casa.