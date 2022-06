Camas para solteiros e solteiras!

Quando o assunto é decorar o seu quarto, arranjar novo mobiliário, mudar os cortinados ou alterar as cores das paredes, escolher uma boa cama também é essencial. Depois, de toda a aventura que é a decoração, bastar manter sempre o mesmo tom, o mesmo estilo, a mesma estética. Parece-lhe fácil e rápido à primeira vista? Podemos achar que sim, mas não deixamos de nos preocupar com os detalhes mais preciosos do quarto. Neste caso, viremos as atenções para aquele elemento que caracteriza o seu espaço pessoal: a cama. O quarto é o lugar mais privado da sua casa e a cama tem o poder de criar um lugar confortável e espaçoso. Se vive sozinho, então este é o artigo ideal para si, pois apresentaremos camas para pessoas solteiras, ou que vivem em espaços reduzidos. Primeiro de tudo, não exagere nas decorações do seu quarto com coisas que não cabem nos outros compartimentos da casa. Preserve o seu lugar especial e decore-o com cuidado. E deixe a criatividade tomar conta de si por breves momentos!

Hoje na homify, os nossos especialistas dão-lhe algumas dicas de decoração para o seu quarto, neste caso, mais focados nas camas. Do revestimento, passando pelos têxteis, pela iluminação, pelo material… Siga a nossa inspiração nestas linhas, mas saiba que esta receita só fica completa com o seu bom gosto, aquele toque de personalidade que todos os quartos devem ter. Vamos a isso?