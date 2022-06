6 temas e conceitos para aplicar à sua casa!

Ainda agora começou 2016! E certamente quer que este seja um ano igual ou melhor que o ano passado. Para que este ano seja melhor, nada como melhorar pequenas coisinhas que fazem toda a diferença para que a nossa vida ganhe qualidade e alegria. Tendo em conta que está na homify, já percebeu que essas “pequenas coisinhas” de que estamos a falar, são de pequenas mudanças a fazer em sua casa. Pequenas grandes mudanças.

Hoje vamos mostrar-lhe seis temas/conceitos diferentes para aplicar aquando da decoração da sua casa. Se tiver a decorar do zero a sua casa, ou até mesmo uma ou outra divisão, leia o nosso artigo e veja as imagens para se inspirar. Se, por outro lado, não pretende decorar do zero nenhuma divisão, leia o artigo na mesma e roube algumas ideias dos exemplos que lhe damos, pois pode sempre aplicá-los à sua casa sem ter de a decorar do zero.

Passamos pelo quarto – miúdos e graúdos –, pela sala também, e ainda lhe damos uns truques de decoração que pode aplicar em vários espaços da sua casa. Por isso, se está meio perdido em saber por onde começar a decorá-la ou se acha que ela ainda não tem o toque especial e personalizado que devia ter, não hesite em continuar a ler este artigo… No fim, certamente já estará cheio de ideias!