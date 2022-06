Uma casa feita à medida

Não queremos apenas ficar com este projecto habitacional para nós, queremos mesmo partilhar consigo! É encantador e apostamos que no final vai sair com essa mesma opinião. Trata-se de um projecto localizado na Argentina, desenho pelo gabinete Parrado Arquitectura. É uma casa ampla e moderna que conta com 220 m2 construídos e cujo desenho propõe um planeamento simples mas funcional. A decoração geral é de estilo clássico com influência campestre para incorporar a madeira, têxteis naturais e móveis lacados de branco.

Em geral, todo o projecto se caracteriza pelo seu grande conforto que se reflecte na vivência de cada divisão, na ambientação geral e no cuidado sensivel a todos os detalhes.

Venha descobrir esta casa e conhecer os seus segredos um a um…