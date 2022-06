Exuberância em Londres

Do lado oposto, na fachada traseira esta habitação foi abençoada com espaço abundante e uma enorme área de entretenimento – perfeito para os meses de verão. Composta por uma piscina e um grande espaço pavimentado, esta casa é gloriosa. Na sequência de um design simétrico, o espaço do jardim com palmeiras faz parecer este zona ao ar livre bem mais tropical, contrapondo com as baixas temperaturas que sempre se fazem sentir lá.