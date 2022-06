Transformação de um edifício agrícola numa casa

Na zona comum do interior do celeiro o destaque vai para as superfícies em vidro que criam uma atmosfera fantástica. Para além da ampla janela a dar para o pasto, há ainda uma parede em vidro que deixa ver as cisternas de cimento. Estes detalhes denotam a preocupação dos autores do projecto em fazer o moderno encontrar-se com o passado, valorizando ambas as épocas.

O mobiliário compõe uma pequena zona de estar. Ainda é escasso, mas suficiente para a criação de uma área social que percorre uma estética algures entre o clássico e o retro. No conjunto, e pelo menos no momento em que as fotografias foram tiradas, parece-nos que a decoração ainda está inacabada e não acompanha a lufada de ar fresco que é o exterior.