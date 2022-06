Casa de férias: quente que apetece!

A linguagem arquitectónica do conjunto baseia-se na expressividade dos seus elementos construtivos, doseada pelos critérios de simplicidade característicos na arquitectura do Sul. Ao cair do sol, as luzes no interior das moradias fazem realçar os vãos que durante o dia se “integram” na fachada. A luz filtrada por estes elementos transforma a percepção das moradias, destacando a sua composição volumétrica e aberturas.