Moradia imponente com interiores surpreendentes

O projecto que lhe mostramos hoje é tudo aquilo que um arquitecto com um estilo sóbrio ambiciona projectar: um volume simples, sóbrio e com uma conjugação perfeita de materiais. O programa é de habitação – um dos mais debatidos aqui na homify. Uma moradia unifamiliar num lote individual, situada na Vila de Amares – no Minho, distrito de Braga. O trabalho ficou a cargo do atelier GABU – sediado em 2011, na Póvoa do Lanhoso. Enquanto arquitetos, dedicam o seu esforço a tentar proporcionar uma maior riqueza na forma de habitar os espaços, quer sejam eles de cariz público ou privado; profissional ou familiar. Neste caso, falamos de uma moradia como tantas outras, mas com algo de especial! Assim que vir as fotografias, vai perceber do que falamos! Curioso? Venha connosco conhecer o projecto!