Casa unifamiliar de encantos fora do comum

Hoje mostramos-lhe mais uma vez, um projecto de habitação. Uma moradia unifamiliar na cidade de Marco de Canaveses, distrito do Porto. O projecto ficou a cargo o arquitecto Miguel Zarcos Palma – com atelier no mesmo local. Vai poder confirmar uma vez mais que a simplicidade, é muitas vezes o melhor caminho para resultados fantásticos. Um boa selecção e conjugação de materiais, num escolha coerente e sensata, fizeram desta moradia um excelente exemplar deste tipo de projecto. Caso se identifique com volumes simples, de fácil percepção mas com um desenho cuidado, e goste de materiais como a madeira, então temos a certeza que vai gostar tanto deste projecto como nós! Curioso? Vamos conhecer!