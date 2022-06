O verdadeiro oásis de casa

O projecto de hoje marca sem dúvida, pela diferença! Repleto de detalhes, diversos materiais conjugados na perfeição, com um especial cuidado no tratamento da luz artificial dos espaços – quer no interior, como no exterior! Se gosta de moradias simples, com um desenho sensato, mas ao mesmo tempo não dispensa ambientes requintados, com materiais nobres e mobiliário à medida, então não pode deixar de ver esta moradia com atenção! O trabalho ficou a cargo do atelier RDLM – uma equipa polivalente sediada em Espinho – já com um vasto portfólio nas mais diversas áreas: desde habitação, a equipamentos, passando pelo urbanismo e até mesmo design de interiores. Pode ainda ver mais dois projectos do mesmo atelier aqui, e aqui! Mas por agora, vamos conhecer esta moradia!