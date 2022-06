Inspiração a dobrar a norte de Itália

Nós avisámos que este livro de ideias vinha com inspiração a dobrar. Esta é a cozinha da outra casa. Em boa verdade, as cozinhas se assemelham no que ao estilo diz respeito. As principais diferenças estão no revestimento. Para as paredes desta cozinha, escolheu-se um sereno tom em lavanda que contrasta com os móveis brancos. O chão também foi revestido com outro material. Enquanto na primeira cozinha vemos um piso assoalhado brilhante, aqui está coberto a cerâmica. Fica também esta proposta.