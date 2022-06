10 Fantásticas escrivaninhas

Uma escrivaninha romântica, cheia de segredos e mistérios! Repare na beleza do tampo de madeira, com bordas dinâmicas, que encaixa na perfeição com as gavetas e com as linhas clássicas, mas cheias de vida desta peça notável!

Esta escrivaninha adapta-se facilmente aos vários ambientes da casa, podendo pô-la na sala ou até no seu quarto. Além disso, é versátil, podendo colocá-la contra a parede ou usá-la para dividir espaços dentro de uma mesma divisão. Não importa onde a coloque, será sempre um sonho tornado realidade, um verdadeiro charme de quatro pernas!