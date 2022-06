Camas para o embalo do bebé

É hora do soninho? Talvez ainda não. Mas é certo e sabido que os bebés dormem mais do que estão acordados, um pouco como diz o velho ditado “deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer!’. É importante que os bebés durmam muito e bem. Daí a preocupação de muitos pais na hora de comprar a cama para o bebé, a quem dispensa o berço e compra logo a cama, sendo ela que o irá acompanhar até aos três anos de idade, mais ou menos. Assim sendo, a cama é o elemento mais importante para a criança, existe uma enorme diversidade de camas, umas mais simples outras mais divertidas, depende do que pretende e da decoração que quer ter no quarto do seu bebé. Para tal e para facilitar um pouco a difícil tarefa de ver e escolher trazemos-vos hoje dez camas bem fofinhas e charmosas, e quem sabem que não ficará encantando e deliciado neste mundo de sonhos.

Hoje a montra de ideias é caminhas para os bebés, basta estar sentado no seu sofá para poder apreciar, vamos a isso porque sei que está cheio de curiosidade!