As 10 camas de criança mais originais de sempre!

Uma cama à primeira vista que parece normal, mas não, não é! Querem saber porquê presumo eu, pois bem é uma cama que acompanha o crescimento da criança, transforma-se, é verdade. Inicialmente era um berço para o bebé, com as barras de proteção, o muda fraldas e mesmo as gavetas de arrumação. Mas a criança cresceu e houve a necessidade de a transformar numa cama digna do tamanho dela, retirou-se todos os apetrechos et voilá a obra à vista! E se vos disser que as gavetas do muda a fralda estão agora colocadas por baixo da secretária, isto é, tudo foi transformado e recuperado. Um investimento que valerá a pena, disso ninguém duvida, está aqui um quarto perfeito para uma criança.