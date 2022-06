O que fazer com uma parede de tijolos?

Cobrir parcialmente os azulejos com cimento, como as linhas de separação entre os diversos tijolos ou até mesmo algumas zonas da parede, pode tornar todo o ambiente ainda mais original e personalizado. Como pode ver no projecto da fotografia, um projecto do atelier BOBO KIDS, são inúmeras as divisões que podemos decorar com tijolos, até mesmo quartos de crianças. Este quarto infantil, muito fora do normal, não precisou de cores vivas e fortes para ficar divertido e adequado a uma criança. A cama tenda deu o toque infantil à decoração, bem como os brinquedos espalhados pelo quarto.

Outro ponto muito interessante deste quarto é a forma como o chão, que tem uma forma e cor tão características, resulta tão com com esta parede de tijolos. É também inevitável falar de quantidade de luz natural que incide no quarto, devido à enorme janela, e dos tubos brancos que percorrem as paredes, conferindo um ar industrial, que, tal como falámos anteriormente, se enquadra muito bem com as paredes de tijolos.

Este é um quarto que, retirando a cama de criança e os brinquedos, está pronto para ser “habitado” por um jovem ou um adulto, sem qualquer tipo de alterações, o que é sempre uma vantagem tanto a nível económico como também pelo facto de poupar muito trabalho em termos de obras e mudanças.