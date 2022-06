O imenso prazer de decorar o seu quarto

Se é uma amante da natureza e dos espaços verdes e se mais do que isso, gostaria de trazer para dentro do seu quarto esse sentimento de paz, desconfiamos que este quarto é provavelmente do seu agrado. Em tons de madeira e verde ostenta imediatamente acima da cama uma reprodução em larga escala de uma floresta, cujas cores combinam com o restante espaço, especialmente, com a colcha de cama. Com uma vibração muito zen este quarto fará com que as suas noites sejam ainda mais tranquilas.