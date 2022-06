5 casas incríveis perto do mar

Esta casa está situada em Salento, na região de Apúlia. Esta villa faz lembrar as casas brancas típicas das ilhas gregas, embora sem o tradicional telhado azul. Na verdade, o estilo é típico da zona, o que demonstra as conexões culturais e arquitetónicas que se estendem por toda a região que envolve o Mediterrâneo. Neste caso, foi levado a cabo um trabalho de recuperação e de reabilitação da vivenda antiga com um resultado muito satisfatório: rodeada de oliveiras e com vista para o mar, a pequena casa encontra-se em perfeita harmonia com a paisagem, recordando as tradições de Salento, com as suas formas características.