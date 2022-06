Camas de casal onde nos queremos afogar

Ainda que não seja o tema deste artigo, não podemos deixar de referir que o conforto de uma cama tem primeiro que ver com o seu colchão e só depois com a própria estrutura. Sendo a cama uma peça de mobiliário que ocupa uma grande área do quarto é importante que, esteticamente, ela nos apraze e nos transmita a sensação de magnetismo de que falávamos há pouco. O primeiro exemplo que lhe damos é… É tudo o que queremos quando chegamos ao quarto! Uma cama super confortável e convidativa com almofadas fofinhas para nos recostarmos. Com uma cabeceira de parede que vai de uma ponta à outra do quarto e em tons de creme e castanho, esta é sem dúvida o tipo de cama que chama por nós.