Uma casa de praia alemã. Sim, elas existem!

Só depois de estar no terraço é que podemos ter a verdadeira noção do seu tamanho. É um espaço perfeito para desfrutar da companhia de familiares e amigos e para as crianças se divertirem. O piso, assim como as cercas, é em madeira e o mobiliário de verga e ferro escuro funciona na perfeição, ajudando a dar ao espaço um toque romântico. A toda a volta existe um muro com densa e alta vegetação utilizada com o intuito de fechar o espaço oferecendo maior privacidade aos moradores. Mesmo não existindo jardim, a casa encontra-se rodeada por natureza, sendo a escolha destes arbustos uma opção ideal para quem gosta de natureza, mas não tem jeito, paciência ou tempo para cuidar de um jardim.