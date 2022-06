Cortinas de quarto para todos os gostos

Aquilo a que normalmente chamamos pandan, não poderia estar melhor exemplificado do que na fotografia que lhe mostramos. As cortinas combinam com a pintura da parede, que por sua vez combina com a colcha, que por sua vez combina com as almofadas. Se é uma fã incondicional do referido pandan esta opção – uma vez mais referimos que não tem de se prender às cores das imagens – poderá ser uma opção a ter na decoração do seu quarto.