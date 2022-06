Uma casa fantástica construída por etapas

A casa integra uma área privilegiada com espaços verdes e naturais, ideais para as crianças crescerem e brincarem. Com um espaço envolvente orgânico, era importante que a arquitectura do edifício não destoasse. A fachada é majestosa e ergue-se através de volumes impressionantes e linhas rectas e simples. Os próprios volumes denunciam o objectivo por detrás desta casa que foi crescendo paulatinamente. Há quatro volumes principais, lado a lado, como se tivessem sido acrescentados um por um, como livros numa estante, a bel-prazer dos proprietários. Ainda que esta superfície não seja muito envidraçada, a luz dourada que perpassa as janelas dá uma sensação de conforto e de aconchego.