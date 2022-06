Moradia unifamiliar de olhar especial

O projecto foi desenhado pelo atelier H3 Hugo Igrejas Arquitectos Sediada em Matosinhos, a equipa surge no ano de 2003, com uma vasta experiência e acompanhada dos melhores profissionais, a 3H opera a nível nacional e internacional, tendo por missão prestar um serviço de elevada qualidade. A equipa procura sempre corresponder às expectativas e necessidades de cada cliente através da personalização e neste caso, não foi excepção! O projecto trata-se de uma moradia unifamiliar, em Carapeços, localidade do concelho de Barcelos. Apesar de se tratar de um programa de caráter habitacional, esta casa tem uma particularidade interessante: foi projectada com destino a ser um residência paroquial! Ninguém dá por isso, mas vamos-lhe mostrar o projecto com mais pormenor e vai perceber o porquê de alguns dos espaços. Venha conhecer!