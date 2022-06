Casa moderna unifamiliar: Ideal para uma família numerosa

Hoje mostramos-lhe mais um projecto de uma moradia unifamiliar! Isolada mas não esquecida, esta moradia em Almada é a casa ideal para uma família numerosa, onde pode receber com pompa e circunstância os seus amigos e familiares! Inserida num condomínio privado – A Herdade da Aroeira – descansar durante o fim-de-semana, apenas com a família ou dar uma grande festa, esta moradia é extremamente polivalente, conseguindo-se adaptar às necessidades de quem a usa. Quanto ao projecto em si, não há nada melhor do que alguém familiarizado com próprio lugar para conhecer e valorizar os seus verdadeiros encantos. Neste sentido, o profissional encarregue de projectar a moradia foi o Arquitecto Miguel Ferreira – sediado na Lagoa de Albufeira, em Sesimbra. É a primeira vez que falamos sobre o seu trabalho aqui na homify, mas mal esperamos para lhe mostrar projectos no futuro! Por agora fique a conhecer esta maravilhosa moradia, com o entorno magnífico!